Pavia, 18 marzo 2019 - "Siamo cittadini del mondo". Sorpresi senza biglietto, si rifiutavano di fornire le proprie generalità, dicendo di non riconoscere nessuna autorità dello Stato. Un 43enne veneto di Bussolengo, un 37enne siciliano di Barcellona Pozzo di Gotto, un 37enne ligure di Savona e un 26enne marchigiano di Ancona, sono stati denunciati per interruzione di pubblico servizio. Il capotreno dell'Intercity 689 Milano-Ventimiglia, ieri sera verso le 20.30, dalla stazione ferroviaria di Pavia ha richiesto l'intervento dei carabinieri.

Le 4 persone, alla richiesta di esibire il biglietto, non avendolo, si rifiutavano infatti di collaborare. Contrariamente ad altre analoghe situazioni che purtroppo avvengono sui treni, non avevano un atteggiamento violento o aggressivo. Ma restavano seduti ai loro posti, sostenendo di aver diritto a viaggiare gratis e a non dare spiegazioni a nessuno. Anche all'arrivo dei carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Pavia, le loro risposte non sono cambiate. I militari, senza voler usare la forza, hanno però impiegato parecchi minuti per convincere i 4 a scendere dal treno e a seguirli in caserma, dove sono stati identificati nonostante il loro rifiuto di fornire le proprie generalità, cosa che ha comportato un'ulteriore denuncia oltre a quella per il reato di interruzione di pubblico servizio. Il treno è infatti stato bloccato in stazione per circa 40 minuti.