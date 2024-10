Semaforo da ripristinare. Viabilità in tilt

Sono iniziati martedì mattina per finire entro il 15 novembre i lavori che interessano l’incrocio della Madonna della Neve, dove convergono corso Milano, corso Cavour, corso Vittorio Emanuele e via De Amicis e che rappresenta uno dei nodi più delicati della viabilità cittadina immediatamente a ridosso del centro storico. L’intervento si è reso necessario per ripristinare l’incrocio semaforico che si è guastato. Proprio l’entità del danno ha richiesto un’opera molto più complessa di quanto ci si aspettasse. Per impattare nel modo meno traumatico possibile sulla viabilità, corso Cavour è stato bloccato all’altezza con l’intersezione con via Madonna 7 Dolori; corso Milano all’inizio di via Manara Negroni e corso Vittorio Emanuela all’incrocio con via Merula, mentre da via De Amicis la circolazione è bloccata verso via Naviglio Sforzesco con il solo passaggio consentito ai residenti, ai disabili e ai mezzi di soccorso. Maggiori problemi si sono registrati in corrispondenza del cavalcavia La Marmora, dove ieri mattina si sono formate delle code.

Umberto Zanichelli