Sei borse di studio intitolate alla memoria di Chiara Poggi

Sono sei gli studenti garlaschesi che hanno ricevuto la borsa di studio intitolata alla memoria di Chiara Poggi, la 26enne uccisa il 13 agosto 2007 e al centro di uno dei più intricati casi di cronaca degli ultimi anni. La borsa di studio è stata istituita l’anno successo alla sua scomparsa e da allora le Amministrazioni che si sono succedute l’hanno fatta crescere proprio nel suo ricordo. Quest’anno ad aggiudicarsi la borsa di 500 euro sono stati a pari merito Emma Ferraris e Luca Giuseppe Sciascia; Elena Porzio si è aggiudicata quella da 350 euro mentre Giulia Lasku, Samuele Mizzon e Simone Biglieri hanno vinto quella da 200. "Questa è l’occasione per premiare gli studenti meritevoli – ha commentato il sindaco Simone Molinari – ma anche per mantenere il vivo il ricordo di una persona splendida come Chiara".