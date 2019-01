Pavia, 29 gennaio 2019 - Proseguono i controlli antidroga dei carabinieri negli istituti scolastici pavesi. Ocsi e Denver, i due pastori tedeschi del nucleo cinofilo, hanno 'fiutato' le dosi di droga, marijuana e hascisc, trovate così in possesso di 8 studenti, segnalati amministrativamente come assuntori.

Un 18enne, residente a Borgarello, è stato invece denunciato, in stato di libertà, per la detenzione a fini di spaccio: all'Itis Cardano, è stato trovato con 6 grammi di marijuana e anche materiale per il taglio e il confezionamento. I controlli hanno riguardato anche l'Enaip, istituto tecnico che si trova all'interno del centro commerciale Minerva, il liceo classico Ugo Foscolo e l'istituto tecnico-professionale Clerici.