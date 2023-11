Scuola al centro del sondaggio. Trecento persone sotto la lente

Saranno 300 le persone, tra studenti dai 6 ai 19 anni, genitori ed insegnanti, ad essere coinvolti nel progetto “Felici e inclusi“, promosso dal comitato regionale dell’Anmic, l’associazione nazionale mutilati ed invalidi civili e realizzato con il contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano e con il patrocinio del Comune di Vigevano, che mira a valutare sul benessere nelle scuole. Alla ricerca partecipano, con due classi ciascuno, la primaria “Marazzani“ di via Gramsci e la paritaria “San Giuseppe“ che sarà coinvolta anche con una classe delle medie ed una del liceo scienze umane. "In una scuola nella quale si sta bene – sottolinea il pedagogista Paolo Colli che lavorerà al progetto con lo psicologo Andrea Piccolini – si accolgono meglio le persone con fragilità. La nostra ricerca dovrà stabilire cosa significa “stare bene“ nella scuola che, oltre all’istruzione, accompagna la crescita emotiva dei ragazzi". Per i bambini delle primarie lo studio sarà strutturato con momenti di animazione in classe nei quali si farà ricorso a materiale multimediale e filmati; per i ragazzi più grandi si procederà invece con il dialogo in classe seguito poi dai questionari di rilevazione". La ricerca è la continuazione del progetto “Unlocked, sbloccati“, una ricognizione condotta lo scorso anno per valutare quali siano stati i disagi lasciati sui più piccoli dal lungo periodo di lockdown. Nei programmi l’indagine sul benessere a scuola sarà estesa, nei prossimi anni, alle altre scuole che sono presenti sul territorio.

Umberto Zanichelli