Scoperchiata dal vento. La materna ora riapre

Dopo oltre sette mesi di chiusura forzata, mercoledì 3 aprile i 120 bambini che frequentano la materna di Cilavegna potranno fare ritorno nella struttura di via Vecchiarino, danneggiata dall’ondata di maltempo che si era abbattuta sulla Lomellina alla fine dell’agosto 2023. L’annuncio arriva dal sindaco Giovanna Falzone: giovedì è prevista una piccola cerimonia d’inaugurazione. Nei giorni precedenti si procederà alla pulizia interna e si provvederà allo spostamento dei mobili, dando modo alle insegnanti di predisporre il materiale nelle aule prima della riapertura. Gli interventi hanno riguardato il ripristino delle aule e quello del corridoio che torneranno pienamente agibili mente l’ala del plesso scolastico che ospita la mensa resterà ancora chiusa e i bambini consumeranno il pasto in classe. Lì l’intervento risulta infatti particolarmente complesso perché il vento aveva scoperchiato il tetto. I lavori, che saranno ultimati in estate, prevedono una spesa di 250mila euro.

U.Z.