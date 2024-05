Scontro sull’A21. In ospedale due camionisti

Scontro tra due camion sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia. Nel tratto tra il casello di Voghera e l’innesto A7 Milano-Genova, appena al di là del confine regionale, in territorio già di Tortona, in provincia di Alessandria, ieri mattina verso le 7.30 due mezzi pesanti si sono scontrati, un tamponamento per cause ancora in corso di accertamento. Oltre alla Polstrada di Alessandria Ovest - San Michele, competente per la tratta autostradale, sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari di Areu, con due ambulanze, auto medica ed elisoccorso fatto alzare in volo la Milano, e i vigili del fuoco, con una squadra da Voghera e una da Tortona. Dei due camionisti coinvolti, di 42 e 45 anni, uno era rimasto incastrato nell’abitacolo. Il ferito è stato quindi trasportato con l’elicottero al Policlinico San Matteo di Pavia, non in pericolo di vita, come l’altro camionista portato con l’ambulanza nello stesso ospedale.S.Z.