Scontro in via Cadorna. In ospedale tre bambini

Stavano accompagnando i figli a scuola per la ripresa dell’anno scolastico quando sono rimasti vittime di un incidente per fortuna senza particolari conseguenze. E’ accaduto ieri mattina poco dopo le 8 in via Cadorna a Mortara. A scontrarsi sono stati una Mercedes C320 condotta da una donna di 29 anni e con a bordo un bambino di 8 anni ed una bambina di 3 e una Dacia Duster condotta da un uomo di 51 con a bordo il figlioletto di 7. Sulla dinamica del sinistro sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti della polizia locale di Mortara che sono intervenuti con due pattuglie per i rilievi. Lo scontro tra i due mezzi è stato violento, come attestano i danni riportati: per fortuna le conseguenze per gli occupanti non sono stati gravi: tutti i coinvolti sono stati trasportati in codice verde al Pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano per gli accertamenti del caso. Il traffico veicolare in via Cadorna è rimasto interrotto per più di un’ora per consentire le operazioni di soccorso, di rilievo del sinistro e di rimozione dei mezzi incidentati. U.Z.