Scontro in fabbrica tra carrelli elevatori. Grave ferita al piede per un conducente Scontro tra due carrelli elevatori in fabbrica a Dovera: un operaio ferito trasportato a Lodi. Incidente durante trasporto merci, carrellista di 53 anni ricoverato in codice giallo. Intervento di soccorso e verifica delle norme di sicurezza.