Pavia, minorenne scippato della catenina all’autostazione

Pavia, 28 agosto 2024 – Avvicinato da due coetanei, in un attimo si è ritrovato senza la catenina d’oro che portava al collo. È accaduto attorno alle 13 di martedì scorso nei pressi della stazione degli autobus di Pavia di via Trieste.

Subito il malcapitato minorenne ha avvisato i carabinieri che hanno inviato una gazzella della sezione radiomobili e hanno rintracciato dopo qualche minuto in via Don Boschetti, nei pressi della fontana dell’acqua, i due presunti aggressori, egiziani di 17 e 18 anni in Italia senza fissa dimora e nullafacenti. Prontamente bloccati, i ragazzi sono stati accompagnati negli uffici del comando dove sono stati identificati e sottoposti a perquisizione, al termine della quale non è stata rinvenuta la collana asportata.

Il ragazzo derubato li ha riconosciuti comunque come gli autori del furto ed è scattata la denuncia del 17enne alla procura della Repubblica per i minorenni di Milano e del 18enne alla procura della Repubblica di Pavia, perché ritenuti responsabili di furto con destrezza in concorso.