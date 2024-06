Sciopero alla Cambielli: "Accuse e punizioni"

"Ha prestato soccorso a un collega colto da malore durante l’orario di lavoro, salvandogli la vita, e l’azienda gli ha imposto il trasferimento in un’altra sede. Eppure da oltre sei mesi manca in ditta l’addetto al primo soccorso e nessun dipendente ha adeguata formazione". Anna Erbante della segreteria Filcams Cgil Pavia parla di "gravi condizioni di lavoro" alla filiale di Casteggio della Cambielli. Per questo ieri la segreteria provinciale Filcams Cgil di Pavia e l’Rsu hanno scioperato. "Totale assenza di tutela in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro; condotte irrispettose della professionalità e della competenza dei dipendenti; condotte accusatorie infondate su ammanchi di materiale termoidraulico; condotte vessatorie che si manifestano con procedimenti disciplinari pretestuosi e meramente punitivi": sono le motivazioni dell’astensione dal lavoro. "Nonostante le innumerevoli denunce di Filcams, la situazione è in continuo peggioramento. La mobilitazione continuerà".

M.M.