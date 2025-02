Sciopero al Gigante: "Vogliamo premi e ticket. Assunzioni e full time"

Al grido di "Fermiamo subito lo sfruttamento" hanno scioperato i dipendenti del Gigante, che a Bascapè ha un magazzino logistico di 92mila metri quadri e 400 addetti. L’astensione dal lavoro è stata proclamata dal Sì Cobas. "Vogliamo rivendicare i nostri diritti e combattere contro le ingiustizie che ci riguardano quotidianamente", dicono i sindacalisti. Le richieste riguardano il giusto riconoscimento delle mansioni svolte. "Gli inquadramenti professionali devono essere correttamente adeguati alle attività, seguendo il contratto collettivo". Inoltre, denunciano una discriminazione nei confronti dei precari. "Chiediamo più contratti a tempo indeterminato e full time - ha aggiunto Sonila Lulia del Sì Cobas -. Non possiamo più accettare che chi lavora con contratti precari sia trattato come una categoria di serie B. Tutti i lavoratori devono avere stessi diritti e tutele. Vogliamo turni con mezz’ora di pausa pagata, maturazione di permessi retribuiti divisi dalle ferie e un premio incentivante". Tra le richieste anche ticket di 8 euro per ogni giornata di lavoro dopo 4 ore lavorate, integrazione al 100% della malattia e degli infortuni sul lavoro, oltre a tredicesima e quattordicesima, ferie e permessi. M.M.