Scienze Politiche e sociali. Una giornata di riflessioni

A 100 anni dalla fondazione, il più antico dipartimento di Scienze politiche e sociali d’Italia dedica oggi una giornata a quattro dei temi principali del vivere comune: le disuguaglianze, la sicurezza, le “città intelligenti“, la sanità e le sue nuove esigenze. Tra gli ospiti l’ingegnere Cristian Fracassi, che trasformò la maschera da sub in un respiratore anti-covid e che produce protesi low-cost per i feriti del conflitto ucraino; Alessandro Colombo, politologo alla Statale di Milano e responsabile del programma relazioni transatlantiche dell’Istituto per gli Studi di politica internazionale (Ispi); Igor De Biasio presidente di Terna, il più grande operatore indipendente che gestisce la rete di trasmissione dell’energia elettrica in Europa, e ad di Arexpo. Un’intera giornata di appuntamenti, gratuiti e aperti a tutti, per dialogare tra discipline.

Dopo i saluti istituzionali, alle 10 sale in cattedra Igor De Biasio, presidente di Terna, che affronta il tema “Città per il futuro: con quale leadership?“. Alle 10,45 tocca a Cristian Fracassi, uno degli “eroi“ della pandemia e poi ad Alessandro Colombo. Chiude la mattinata alle 12,15 Fabio Rugge, già rettore dell’Università di Pavia e professore emerito di Storia delle istituzioni politiche con un intervento su “Interdisciplinarietà e innovazione: le nuove prospettive della conoscenza“.

M.M.