Schianto tra due auto a Turano Lodigiano: grave la passeggera

Schianto tra due auto, una precipita nel canale. È di quattro feriti, tra i quali una donna in gravi condizioni, il bilancio dell’incidente avvenuto ieri alle 7 sulla Provinciale 26 a Turano Lodigiano. La dinamica è al vaglio dei carabinieri. Nei veicoli viaggiavano quattro persone, che sono state presto raggiunte dai vigili del fuoco e dal 118. Una si trovava in acqua, all’esterno della vettura finita nel canale, l’altra all’arrivo del 115 era già stata soccorsa. Una volta in sicurezza i feriti, che riportavano traumi importanti, sono stati presi in cura dal soccorso sanitario. Tre su quattro sono stati smistati negli ospedali del circondario, mentre i vigili del fuoco recuperavano l’automobile nel canale. Sono intervenute due ambulanze della Croce Rossa di Codogno e della Croce Casalese, più l’automedica e l’elisoccorso da Bergamo. Una passeggera 52enne, la più grave, è stata ricoverata a Cremona. Una conducente 51enne, ferita, è stata portata al San Matteo. Un 38enne è stato accompagnato al Pronto soccorso di Lodi.

P.A.