Schianto sulla statale 10. Grave un ventottenne estratto dalle lamiere dell’auto

Le conseguenze più gravi le ha riportate un 28enne di Broni, ricoverato con prognosi riservata nella Rianimazione del Policlinico San Matteo di Pavia. È stato estratto grazie all’intervento dei vigili del fuoco dall’abitacolo della sua Volkswagen Golf che si è schiantata contro una Maserati con a bordo una coppia di 70enni sulla via Emilia a Bosnasco. L’incidente è successo nella serata di lunedì sul tratto della Statale 10, nel territorio comunale di Bosnasco, all’altezza della località Cardazzo. La dinamica è ancora al vaglio della Polstrada di Stradella, intervenuta sul posto per i rilievi insieme ai soccorsi sanitari e ai vigili del fuoco. Dalla prima ricostruzione dell’accaduto, la Golf con alla guida il 28enne, a bordo da solo, stava procedendo sulla Statale arrivando da Stradella, mentre la Maserati proveniva da via Cardazzino e si sarebbe immessa sulla via Emilia, svoltando a sinistra verso Stradella.

L’impatto è stato molto violento e ha proiettato le due auto fuori strada, dalle due parti opposte della carreggiata. "La squadra dei vigili del fuoco – spiega la nota del Comando provinciale di Pavia – ha proceduto ad estrarre un ferito incastrato all’interno di una vettura, ha collaborato anche il personale sanitario per quanto di loro competenza". Estratto il 28enne dalla Golf è stato infatti intubato sul posto e trasportato con l’ambulanza in codice rosso al Policlinico pavese. Anche le due persone a bordo della Maserati, una donna di 78 anni e un uomo di 76, sono state soccorse e trasportate con altre due ambulanze una in codice giallo al San Matteo e una in codice rosso all’ospedale di Piacenza, ma le loro condizioni sarebbero poi risultate meno gravi, senza pericolo di vita per entrambi. "Successivamente – conclude la nota dei vigili del fuoco – sono stati messi in sicurezza sia lo scenario che i veicoli". S.Z.