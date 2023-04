Schianto al semaforo Due conducenti feriti

Sarebbe una mancata precedenza quella che ha provocato un incidente col ferimento di due persone all’altezza del semaforo di via Crema a Capralba, ieri intorno alle 10. Secondo quanto rilevato dalle forze dell’ordine, una Panda condotta da C.V., una 32enne di Crema, stava entrando in paese proveniente da Crema e all’altezza del semaforo ha girato sulla sinistra. Dopo poco la collisione con una Alfa Romeo Brera su cui viaggiava G.B., 34 anni di Treviglio. L’urto è stato violento, tanto che anche il semaforo è stato divelto. I due feriti sono stati stabilizzati e poi portati in ospedale a Cremona.

Le loro condizioni non preoccupano. La strada è stata interrotta per oltre un’ora e mezza per permettere i rilievi e ripulirla dai detriti.Pier Giorgio Ruggeri