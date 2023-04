Scaldasole, il ferito arrestato per l’omicidio di Anila: finta aggressione per depistare indagini

Scaldasole 21 aprile 2023 - Sono state le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza privati e pubblici e le attività tecniche condotte dai carabinieri di Pavia e Voghera a sciogliere il mistero dell'omicidio di Anila Ruci, una badante di 38 anni di origine albanese.

Per il delitto è stato arrestato nella notte Osman Bilyhu, 31 anni, albanese, accusato d'aver ucciso in un'abitazione di via Piave la donna con la quale conviveva da tempo. Mercoledì pomeriggio l'uomo, pure lui albanese e irregolare sul territorio, ha chiamato i soccorsi. I sanitari al loro arrivo hanno trovato Bilyhu di fronte alla casa. All'interno Anila in lago di sangue.

"Sono stato aggredito da sconosciuti con un coltello" avrebbe raccontato Bilyhu giustificando così il suo ferimento e l'omicidio della 38enne. Una versione che però non ha trovato riscontri nell'inchiesta coordinata da Diletta Balduzzi, sostituto procuratore di Pavia. I sospetti si sono concentrati su Bilyhu, che ora è piantonato al San Matteo di Pavia dove si trova ricoverato per le ferite riportate.