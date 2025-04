"Scacco alla pace, straordinaria attualità". All’autore Maurizio Serra il Premio Arbasino

VOGHERA (Pavia)Va allo scrittore e diplomatico Maurizio Serra (nella foto), unico italiano eletto nella cerchia degli Immortels dell’Académie Française, la seconda edizione del Premio Letterario Arbasino, istituito dall’Amministrazione comunale di Voghera quale riconoscimento a una personalità della cultura italiana che, attraverso i suoi libri e l’opera, possa essere accostata al grande scrittore Alberto Arbasino. A cinque anni esatti dalla sua scomparsa il Premio Arbasino – come si legge nelle motivazioni – viene conferito a Maurizio Serra "per la sua vasta attività letteraria – che include pubblicazioni monografiche dedicate a Curzio Malaparte (Prix Gouncort Biografia 2011), Italo Svevo e Gabriele D’annunzio (Prix Chateaubriand 2018, Prix de l’Académie des Littératures 2019) – e in particolare per l’ultimo saggio Scacco alla pace. Monaco 1938 (Neri Pozza, 2024) e per la straordinaria attualità di questa riflessione, che pone a confronto la storia del XX secolo con il contesto geopolitico dei nostri giorni". La Giuria è presieduta dallo scrittore Giorgio Montefoschi e composta dal critico letterario e storico della letteratura Andrea Cortellessa, dal saggista e critico letterario Raffaele Manica, dal segretario generale della Società Dante Alighieri Alessandro Masi, dallo scrittore e giornalista Michele Masneri, dalla scrittrice Elisabetta Rasy. La cerimonia di consegna sabato 12 aprile alle 18 al Teatro Valentino Garavani.