Sartirana Lomellina, intossicati dal monossido: due anziani in ospedale

di Stefano Zanette (x web) Sartirana Lomellina (Pavia), 10 aprile 2023 - Stessa stufa a legna malfunzionate, due anziani ancora intossicati dal monossido di carbonio. Un uomo di 89 anni e una donna 75enne sono stati soccorsi nella notte tra domenica e oggi, lunedì 10 aprile, nella loro abitazione in via Mede a Sartirana Lomellina, dai sanitari dell'Areu e dai vigili del fuoco.

I rilevatori in dotazione dei soccorritori, appena entrati nella casa, hanno subito rilevato la presenza del monossido di carbonio. Gli anziani si sono per fortuna accorti in tempo dei sintomi e attivato i soccorsi prima che fosse troppo tardi: entrambi sono stati portati in ambulanza, in codice verde, al pronto soccorso dell'Ospedale civile di Vigevano, dove sono poi stati già dimessi in mattinata.

Conseguenze meno gravi del recente precedente, lo scorso 19 marzo, quando le stesse due persone erano finte in camera iperbarica all'ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato, non in pericolo di vita. E i vigili del fuoco, anche questa volta, hanno individuato la presunta causa dell'intossicazione nel malfunzionamento della stufa a legna, proprio come tre settimane prima. Dell'episodio sono stati informati anche i carabinieri, della Stazione di Sartirana Lomellina, per gli accertamenti del caso.