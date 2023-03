Sara Diamante, la pornostar deposita esposto alla Procura di Pavia: atti persecutori

Sara Diamante

Pavia, 5 marzo 2023 - Un esposto alla Procura di Pavia, per atti persecutori. Lo ha depositato Sara Diamante, pornostar 21enne, accompagnata in Procura dal suo avvocato Antonino Castorina.

La giovane "rincasata da una serie di impegni professionali all'estero dopo avere condiviso sui propri social il suo rientro nell'abitazione dei genitori - riferisce sempre l'avvocato - si è trovata un preservativo legato al cancello di casa".

Ma non solo. Ignoti avrebbero anche postato su internet una copertina artefatta: "Concretamente - sintetizza il legale - veniva modificato il titolo di uno dei suoi video più cliccati con circa 2,4 milioni di views con un titolo che inneggiava il Duce", fatto che ha comportato "la successiva temporanea disattivazione del profilo".

"I contenuti utilizzati in suddetto sito internet senza alcuna autorizzazione - conclude l'avvocato Antonino Castorina - e la disattivazione nel portale dedicato all'Eros in cui l'attrice è iscritta, palesano una evidente violazione del diritto di esclusiva determinando un danno, atteso che l'attività professionale dell'artista è prettamente legata ai contenuti originali e propri che veicola in rete e che suddetti contenuti sono altresì l'unica fonte di reddito in capo alla querelante la quale è stata certamente pregiudicata da tale situazione".