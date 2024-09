Sannazzaro, incidente sul lavoro: 47enne cade dalla scala e picchia la testa

Sannazzaro de' Burgondi (Pavia), 7 settembre 2024 - E' caduto da una scala, da un'altezza di soli due metri circa. Ma ha picchiato la testa, riportando un trauma cranico la cui gravità deve essere ancora valutata con gli accertamenti diagnostici disposti in ospedale.

Un dipendente di 47 anni è rimasto ferito sul lavoro, in una ditta che produce tubi in via Michelangelo Buonarroti a Sannazzaro de' Burgondi. L'incidente è successo nella mattinata di ieri, venerdì 6 settembre. Sul posto sono stati inviati i soccorsi sanitari dalla centrale operativa di Areu, sia l'auto medica con il rianimatore a bordo che l'ambulanza che ha poi trasportato in codice giallo il ferito al Policlinico San Matteo di Pavia. L'allarme è stato lanciato tempestivamente dai colleghi al lavoro nella stessa ditta, con l'arrivo sul posto, oltre che dei soccorsi sanitari, anche dei carabinieri, della Compagnia di Voghera, e degli ispettori di Ats Pavia, competenti per gli incidenti sul lavoro.

La dinamica dell'accaduto ed eventuali responsabilità sono ancora in fase di accertamento. Come sempre in simili circostanze deve essere verificato il rispetto delle norme sulla sicurezza nei posti di lavoro e il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.