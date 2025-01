Sanità, scienze, psicologia. L’università si presenta

Con gli incontri organizzati al Campus della salute e dedicati all’area didattica sanitaria, scientifica e psicologica sono iniziate all’Università di Pavia le giornate di orientamento e presentazione dei corsi (40 triennali, 49 magistrali e 8 a ciclo unico) e i possibili sbocchi lavorativi post-laurea. L’iniziativa, organizzata dal Cor - Centro orientamento universitario sta riscuotendo grande interesse e partecipazione, con più di 4.400 studenti iscritti agli otto incontri in calendario e suddivisi in tre aree: scientifica, umanistica e ingegneria. La prossima settimana (dal 31 gennaio al 2 febbraio) si proseguirà con gli eventi relativi all’area umanistica, giuridico/politico/economica e musicologica nella sede centrale dell’ateneo. L’appuntamento è alle 8,30 con la registrazione e l’accesso alle aule per la presentazione plenaria. Dalle 10 alle 11,30 è prevista una prima sessione di approfondimento e dalle 11,30 alle 13 la seconda sessione. Infine il 6 e 7 febbraio verrà presentata l’area dell’ingegneria e dell’architettura al polo didattico di ingegneria di via Ferrata.