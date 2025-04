Sanità, l’eccellenza pavese. Chirugia all’avanguardia medaglia d’oro a Bassani

Il professor Roberto Bassani, medico chirurgo di fama internazionale specializzato nella chirurgia vertebrale e residente nel capoluogo pavese, è stato insignito ieri mattina a Roma della medaglia d’oro al merito della sanità pubblica conferita dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Bassani, direttore di chirugia vertebrale dell’ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio di Milano, è stato premiato per il suo contributo rivoluzionario alla medicina nella "messa a punto di tecniche chirurgiche mininvasive per l’approccio alla patologia della colonna vertebrale passando dall’addome". Questo metodo innovativo ha trasformato il trattamento delle patologie spinali, offrendo interventi meno traumatici, tempi di recupero ridotti e risultati clinici eccellenti. La tecnica è considerata uno standard di riferimento nei principali centri specializzati mondiali.

Il riconoscimento porta lustro non solo alla carriera del professor Bassani, ma anche al territorio pavese. "Sono profondamente onorato per questo prestigioso riconoscimento – ha detto Bassani –. Questa medaglia rappresenta il frutto di anni di ricerca, dedizione e lavoro di squadra, grazie anche alla dedizione dei colleghi del ospedale Galeazzi, centro di eccellenza internazionale le cui risorse hanno permesso lo sviluppo di queste tecniche. È dedicata ai nostri pazienti, la cui fiducia ci spinge a sviluppare soluzioni sempre più efficaci e meno invasive". Una medaglia di bronzo, inoltre, è stata conferita a Franco Meriggi, chirurgo del policlinico San Matteo di Pavia, che ha messo a punto innovative tecniche chirurgiche in campo epato-biliare e mini-invasivo e dimostrato un encomiabile impegno educativo e sociale per la realizzazione di numerose iniziative benefiche nell’interesse dei propri concittadini e delle fasce più deboli, nonché dei Paesi in via di sviluppo. Manuela Marziani