Sabrina strangolata a 56 anni. I compaesani sono increduli:: "Una coppia solo casa e lavoro"

CHIGNOLO PO (Pavia) "Erano le 9.30 circa, ho sentito abbaiare i cani. Non avrei mai immaginato che fosse successa una cosa del genere". Ennio Granata, 92 anni, abita nella villetta bianca proprio a fianco di quella in cui ieri mattina è stata trovata morta Sabrina Baldini Paleni, 56 anni. Uccisa, strangolata nella sua casa in via Mariotto, nella frazione Lambrinia di Chignolo Po. "Li conosco da quando sono venuti ad abitare qui – ricorda ancora il vicino di casa – una decina di anni fa circa. Lei lavorava in una casa di riposo a Senna Lodigiana. Lui lavora per una lavanderia industriale a Borghetto Lodigiano, ma avrà cambiato sei o sette lavori in questi anni". Non erano sposati, il compagno non era in casa quando la donna è stata trovata ormai priva di vita. L’allarme è stato lanciato dalla figlia di lei, che non riusciva a contattarli al telefono e, arrivata fuori dall’abitazione, ha sentito odore di gas e ha chiamato il 112, facendo entrare con le proprie chiavi i vigili del fuoco e i carabinieri. Fuori dalla casa c’è parcheggiata l’automobile della donna uccisa, non la Dacia nera del compagno che, dopo una ricerca durata poche ore, è stato rintracciato dai carabinieri a Pandino (Cremona), dove è stato accompagnato in caserma per essere sentito dal magistrato di turno. "Non li conosciamo molto bene – dicono i gestori del bar La Locanda, sull’angolo di via Mariotto con la traversa dei civici dal 48 al 60 – Sappiamo che abitano lì, ma qui al bar non ci venivano mai. Sentiamo sempre i cani abbaiare, ma loro non frequentano il paese, non si vedono molto in giro". "Noi qui non li abbiamo mai visti – aggiungono due clienti del bar – Dicono che fosse una coppia dalla vita riservata, solo casa-lavoro. È terribile quello che è successo". Dopo il ritrovamento del corpo, sono arrivati anche i veterinari per portare via i tre cani di casa, due maremmani di grossa taglia e un piccolo meticcio, per consentire ai carabinieri di eseguire i primi rilievi sulla scena dell’omicidio. Il corpo della donna presentava infatti evidenti segni di strangolamento. "Non l’avrei mai immaginato", continua a ripetere l’anziano vicino di casa, quasi incredulo.