Rubano un Suv e si fanno inseguire. Doppia cattura

Il proprietario del Range Rover non si era ancora accorto del furto quando i carabinieri lo hanno intercettato a Voghera, nella notte tra domenica e ieri. I militari del Radiomobile della Compagnia di Voghera, durante un servizio perlustrativo, hanno intimato l’alt al Suv ma il conducente ha forzato il posto di controllo, tentando la fuga. Ne è nato un inseguimento per le vie cittadine terminato con l’arresto di trentenne romeno domiciliato in città per ricettazione e resistenza, più la denuncia a piede libero per ricettazione a carico del 40enne di Tortona a bordo come passeggero. Il costoso mezzo non risultava ancora tra le targhe da ricercare, ma dagli accertamenti è emerso che era appena stato rubato a Tortona.