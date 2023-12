Ruba una bici elettrica. Filmato e denunciato

Ha rubato una bicicletta elettrica nel centro di Rivolta d’Adda, ma lo ha fatto sotto l’occhio di una telecamera. È stato riconosciuto dai carabinieri che lo hanno trovato e denunciato. Mercoledì mattina una persona si è recata in banca. Ha lasciato la sua bici elettrica all’esterno senza assicurarla perché sarebbe tornato entro pochi minuti. E così è, solo che quando è uscito dalla banca, la bici non c’era più. Il derubato è andato dai carabinieri a denunciare il furto e i militari hanno controllato le immagini delle telecamere del posto che hanno registrato il misfatto. Riconosciuto nel ladro uno straniero di 33 anni noto per una serie di furti di biciclette, lo hanno trovato. Il 33enne ha ammesso il furto e ha portato i carabinieri dove aveva lasciato la bici, facendola ritrovare. E’ stato denunciato per furto. P.G.R.