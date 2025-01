Pavia, arriva la rotonda: stop agli incidenti a raffica sulla provinciale 235

Pavia - È al primo punto delle opere infrastrutturali messe a bilancio e che saranno realizzate. L’assessora ai lavori pubblici Alice Moggi ha inserito la rotonda tra via Fossarmato e via Trovamala, alla periferia est della città, tra le opere particolarmente significative dell’anno appena iniziato.

Un intervento molto atteso dai residenti stanchi dei numerosi incidenti più o meno gravi che si verificano allo svincolo sulla provinciale 235 che da Pavia porta a Lodi. “Ci avevano promesso una rotonda – avevano lamentato quattro anni fa alcuni tra i 500 residenti della zona periferica – e non l’hanno mai realizzata”. Il progetto, approvato dalla giunta Fracassi nell’aprile dello scorso anno, avrebbe dovuto muovere i primi passi a giugno dopo l’acquisizione di un terreno privato.

L’amministrazione di centrodestra aveva puntato molto sull’intervento a tal punto da inserirlo nel programma della campagna elettorale, ma quando si è insediata la giunta guidata da Michele Lissia, il progetto da 750mila euro che avrebbe dovuto partire a settembre, è stato rivisto in accordo con i residenti. Per rispondere alle loro esigenze non sono stati cancellati alcuni posti auto e ci sarà un occhio di riguardo per chi si sposta a piedi.

Dopo la fase esecutiva, l’ok arrivato dalla commissione paesaggistica del Comune e il placet dell’amministrazione provinciale, l’incarico per la realizzazione dell’opera sarà affidato nelle prossime settimane. Quando la rotonda sarà realizzata e verrà eliminato il semaforo sulla provinciale, dovrebbero anche ridursi le code che soprattutto nelle ore di punta si formano lungo la strada che porta a Lodi.

È già successo in viale della Libertà dove il grande cantiere partito tra le polemiche in novembre per la realizzazione di una rotonda ha snellito il traffico in ingresso in città.​​​​​​