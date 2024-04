Rondodasosa e Artie 5ive fra selfie e autografi con i piccoli pazienti del San Matteo e del Mondino

Pavia, 6 aprile 2024 – Non hanno promosso la loro musica o lanciato il loro tour, per qualche ora si sono messi a completa disposizione dei loro fan, i piccoli pazienti del policlinico con i quali hanno preso un aperitivo e del Mondino. Due rapper milanesi Rondodasosa e Artie 5ive questo pomeriggio hanno fatto visita alle strutture sanitarie per promuovere la partita del cuore che si disputerà allo stadio Fortunati di Pavia alle 18 di sabato 20 aprile e la raccolta fondi. “Fate un bonifico – hanno detto mostrando la locandina della partita con tutti i dati – fate in modo che le famiglie che hanno bambino malato di leucemia possano alloggiare gratuitamente nel periodo post-trapianto per i 35 o 40 giorni necessari”.

Artie 5ive e Rondodasosa con una piccola paziente

Simpatici e molto cordiali, Rondodasosa e Artie 5five, altissimi, si sono fatti piccoli per formare autografi e ascoltare le storie dei bambini. A cominciare da quella di Christian, un 13enne non udente che avrebbe voluto tanto giocare a calcio e non lo può fare a causa del suo deficit. Vedere i suoi amici partire da casa con il borsone era difficile da accettare per l’adolescente, che si è trovato una passione diversa, quella per i dolci. “Se da grande non farò il calciatore – ha detto ai suoi idoli – farò il pasticcere”. E magari anche l’insegnante: è stato il 13enne, infatti, ad accompagnare i due rapper nel reparto di pediatria e ha mostrato loro il linguaggio dei segni.

Dopo il San Matteo, i rapper si sono spostati al Mondino dove hanno incontrato le ragazze ricoverate in reparto che non si potevano alzare dal letto. Immensa per tutti la felicità nel vedere da vicino Artie 5ive, all’anagrafe Ivan Arturo Barioli, 24enne di origini italo-sierraleonesi, il cui nome d’arte deriva dal suo secondo nome che ha ereditato dal nonno e dalle 5 vie principali del quartiere Bicocca di Milano. Ad accompagnarlo Rondodasosa, Mattia Barbieri nato a Magenta nel 2002, ma cresciuto nel quartiere San Siro di Milano. Innamorato della musica, il suo primo singolo Free Samy, pubblicato 4 anni fa ha totalizzato in poco tempo mezzo milione di visualizzazioni su YouTube.

Tutti coloro che hanno incontrato i due rapper hanno potuto scattare un selfie con il proprio cellulare oppure hanno ricevuto la maglietta della partita autografata o un altro gadget ricordo della splendida giornata