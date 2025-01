Rogo doloso distrugge auto

Sono ancora in corso gli accertamenti dei vigili del fuoco, ma la causa accidentale del rogo pare poco probabile. Sembra infatti un incendio doloso quello avvenuto in via Dei Mille nel comune di Corteolona e Genzone, nella notte tra martedì e ieri. Ad essere distrutta dalle fiamme un’automobile parcheggiata in strada, una Bmw 730 con targa della Romania, stesso Paese d’origine dell’uomo che l’aveva in uso e abita nelle immediate vicinanze. Le indagini dei carabinieri della locale stazione stanno procedendo nel massimo riserbo anche per la tutela di quella che sembrerebbe la vittima di un gesto mirato ai suoi danni. L’auto è andata completamente distrutta e l’intervento dei vigili del fuoco è riuscito solo a limitare il focolaio, evitando comunque che si estendesse e facesse ulteriori danni alle vicine abitazioni, in una zona di villette ai margini del centro abitato di Corteolona.

S.Z.