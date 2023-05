Rogo alla Ilga gomme Iniziata la bonifica delle acque reflue

Sono iniziate lunedì a Vigevano le operazioni di bonifica delle acque reflue che si sono accumulate nel seminterrato della Ilga Gomma, l’azienda nella quale lo scorso 6 maggio si è sviluppato un violentissimo incendio che ha richiesto ore e ore di lavoro da parte dei vigili del fuoco arrivati sul posto con una dozzina di squadre. Si procederà al ritmo di due-tre autobotti al giorno sino a quando il liquido, che è quello che rimane dell’acqua utilizzata per avere ragione delle fiamme, poi smaltito presso un sito autorizzato, non sarà completamente rimosso. Allo stesso tempo sono in corso anche i lavori di rifacimento della cabina elettrica dell’azienda ed il ripristino del capannone della produzione. I vertici della Ilga, che hanno stimato i danni subìti in almeno tre milioni di euro, contano di far ripartire la produzione entro l’estate.