Robbio, ladri nello studio veterinario: rubato computer portatile

Robbio (Pavia), 18 giugno 2024 - Hanno forzato la porta d'ingresso e hanno portato via un computer portatile. Non hanno trovato altro da rubare gli ignoti ladri che sono entrati in azione nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 giugno, in via Mazzini a Robbio, prendendo di mira uno studio veterinario.

Un obiettivo abbastanza anomalo per un furto, anche se forse speravano di trovare dei soldi in contanti, che invece non c'erano. Proprio per l'assenza all'interno di qualcosa di particolarmente prezioso, l'ambulatorio non è dotato di sistema d'allarme e il furto è stato quindi scoperto solo alla riapertura del giorno successivo, quando sono stati chiamati i carabinieri.

Sul posto sono intervenuti per il sopralluogo i militari della locale Stazione, della Compagnia di Vigevano, che hanno avviato indagini per cercare di individuare i responsabili, ormai lontani con il pur magro bottino. Ladri evidentemente senza troppe pretese, che si sono accontentati di un computer portatile dal modesto valore economico, ma provocando uno sproporzionato danno alle vittime, sia per la sottrazione dello strumento di lavoro che per il problema della porta d'ingresso da far sistemare dopo l'effrazione, con i relativi costi di ripristino per poter proseguire l'attività.