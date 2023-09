Robbio, branco di ragazzi contro i titolari del bar: coppia di gestori in ospedale

Robbio (Pavia), 23 settembre 2023 - Non se ne volevano proprio andare dal bar che doveva chiudere. E la discussione coi titolari è finita in rissa.

Protagonisti dell'episodio violento sarebbero dei giovani, forse ancora minorenni, almeno alcuni, che i carabinieri ora stanno cercando di identificare.

E' successo poco prima della mezzanotte di ieri, venerdì 22 settembre, in un bar a Robbio, dov'è intervenuta un'ambulanza della Croce Azzurra di Robbio che ha poi trasportato in codice verde i due titolari del locale, una coppia di nazionalità cinese, lui 47enne e lei di 52 anni, al pronto soccorso dell'Ospedale Civile di Vigevano. Per fortuna non hanno riportato conseguenze particolarmente gravi, solo contusioni per pochi giorni di prognosi.

Al momento dell'arrivo sul posto dei carabinieri, intervenuti con una pattuglia della Stazione di Robbio, della Compagnia di Vigevano, i responsabili si erano già allontanati, riuscendo a far perdere le proprie tracce.

Dalla prima ricostruzione dell'accaduto, che è ancora in fase di accertamento, il gruppetto di ragazzini, quattro o cinque giovani, alcuni o forse tutti ancora minorenni, si sarebbero scagliati con violenza contro i titolari del bar solo perché li avevano invitati a uscire all'approssimarsi dell'orario di chiusura del locale. Una discussione degenerata in rissa con i titolari che hanno avuto la peggio.