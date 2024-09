Ritrovate dai carabinieri le due ragazzine scomparse: sospiro di sollievo a Pavia

Spessa Po (Pavia) 13 settembre 2024 – Le angosce e le preoccupazioni sono finite. Sono state ritrovate le due ragazzine di 15 e 14 anni che erano sparite da alcuni giorni. I carabinieri le hanno ritrovate ieri sera a casa di un amico comune, a Chignolo Po. Il 16enne, approfittando dell’assenza dei genitori e del fratello maggiore che si sarebbe allontanato per motivi di lavoro, ha ospitato le due amiche.

La ragazza più grande di 15 anni sabato, dopo essere andata in un centro commerciale di Belgioioso a fare spese per la serata, aveva chiamato la madre per chiederle se poteva trascorrere la notte fuori. Di fronte al rifiuto dei genitori, il telefono era stato spento e della ragazzina si erano perse le tracce. Lunedì poi anche un’amica era sparita da Belgioioso.

Ieri sera il 16enne che ha accolto le due ragazze è stato interrogato e oggi sarà ascoltata dai carabinieri anche l’amica di 15 anni per capire se qualcuno abbia aiutato l’adolescente a raggiungere Chignolo e per quale motivo si sia allontanata da casa costringendo la madre a lanciare un accorato appello alla trasmissione “Chi l’ha visto?” nel quale lasciava trapelare il sospetto che la figlia non fosse lontana e che qualcuno la stesse nascondendo.