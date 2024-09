Ragazzine scomparse nel Pavese, l’appello a ‘Chi l’ha visto?’: “Ana per me sei tutto, torna a casa”

Pavia, 12 settembre 2024 – Si cercano in tutta la provincia di Pavia e oltre due ragazzine di 14 e 15 anni che da giorni hanno fatto perdere le loro tracce.

Ieri sera, la mamma di Ana Stratulat, 15enne di origini moldave che vive a Sostegno di Spessa Po ha lanciato uno struggente appello alla prima puntata della nuova stagione di ‘Chi l’ha visto?’. “Ana, per favore torna a casa – ha detto la mamma Alexandra -. Scusami se ho fatto qualcosa. Perché non mi ascolti quando parlo con te? Tu per me sei tutto, ti aspetto. Non abbiamo mai litigato, ma se hai problemi con qualcuno, sono qui per aiutarti”.

La ragazzina è sparita sabato 7 settembre quando si è allontanata da un centro commerciale di Belgioioso dove si trovava con amici per acquistare cibo e bevande da consumare la sera. L’ultima telefonata risale alle 22,30. Poi il silenzio, il cellulare della ragazza risulta spento. Sembra che nell’ultima telefonata l’adolescente avesse chiesto il permesso di fermarsi a dormire da un’amica. Di fronte alla risposta negativa della mamma, avrebbe spento il cellulare.

Due giorni dopo, quindi lunedì, anche un’amica di Ana di 14 anni di Belgioioso avrebbe fatto perdere le proprie tracce. I due allontanamenti volontari potrebbero quindi essere collegati. I genitori delle ragazze hanno sporto denuncia e i carabinieri stanno cercando due adolescenti nella speranza di portarle presto a casa e che non si allontanino più.