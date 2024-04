Rissa, in quattro contro uno. Ferito moldavo

I soccorsi sono scattati ieri poco dopo le 7 per un uomo aggredito da quattro persone fuori da un bar. In via Carlo Alberto, a Cassolnovo, oltre all’ambulanza della Croce Rossa sono intervenuti i carabinieri con due equipaggi, uno del Radiomobile della Compagnia di Vigevano e in supporto una pattuglia della Stazione di Mortara. Sul posto sono stati trovati un 44enne moldavo ferito e due coetanei, un vigevanese e il titolare del bar.

Lo straniero se l’è cavata lievi contusioni curate al Pronto soccorso. I carabinieri hanno raccolto elementi e testimonianze per ricostruire l’accaduto, dalla dinamica ancora non chiara. Va accertato se nella lite siano state coinvolte anche altre persone coinvolte, come riferito inizialmente dagli operatori sanitari. Se la circostanza sarà confermata dagli accertamenti in corso, dovrà essere individuato chi si è allontanato.

S.Z.