Rissa con fuggi-fuggi a terra resta un ferito. Indagano i carabinieri

Un ferito trasportato in ospedale. È l’unico dato certo di quel che è successo nella notte tra venerdì e ieri in via Lonardo da Vinci a Garlasco, nel parcheggio lungo la circonvallazione che già molte altre volte è diventato teatro di risse, liti e aggressioni. È successo una decina di minuti prima delle 2, vittima un trentaseienne italiano di origine salvadoregna, che è stato trovato sul posto dai soccorsi sanitari e dai carabinieri, chiamati per una riferita rissa tra quattro o cinque persone.

Gli altri coinvolti se ne sono andati prima che potessero arrivare le forze dell’ordine, lasciando da solo sul posto il ferito. Era accasciato a terra, dolorante e stordito dai colpi subìti: è stato trasportato con l’ambulanza in codice giallo al Pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia. In attesa della valutazione dei giorni di prognosi riportati e dell’eventuale querela che può sporgere la vittima di lesioni personali, i carabinieri intervenuti hanno avviato accertamenti per chiarire l’accaduto e cercare di identificare gli altri coinvolti.

S.Z.