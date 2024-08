Ripulito e tinteggiato il sottopasso

MORTARA (Pavia)

Saranno ultimati entro pochi giorni gli interventi di ristrutturazione del sottopasso che collega viale Mangiagalli e viale Mazzini a corso Torino e via De Cantiano, in pieno centro cittadino. Si tratta dell’unico sottopasso cittadino riservato anche ai veicoli e che necessitava di improcrastinabili interventi. Per questo l’amministrazione comunale, il particolare l’assessore ai Lavori pubblici Laura Gardella, ha pianificato l’intervento nel periodo delle ferie per creare i minori disagi possibili alla cittadinanza in considerazione del fatto che, almeno per la prima parte dei lavori, è stato necessario chiudere totalmente il sottopasso al transito. Il tunnel è stato completamente ridipinto e si è provveduto alla completa pulizia oltre alla ritinteggiatura della ringhiera che separa il percorso pedonale da quello veicolare. L’intervento complessivo è costato 17mila euro. Ora però si apre il discorso relativo al controllo per impedire che il sottopasso possa essere bersaglio di atti vandalici.

In tema di sicurezza c’è poi il problema del passaggio delle biciclette: a termini di regolamento non potrebbero transitare e dovrebbero essere condotte a mano per evitare pericoli per i ciclisti e per gli altri utenti della strada, ma in concreto sono in pochi a rispettare la disposizione. In precedenza, essendo il sottopasso controllato da un sistema di videosorveglianza, i trasgressori venivano richiamati verbalmente dagli agenti della polizia locale, ma da quando l’organico si è ridotto questo servizio non è più attivo e ora potrebbero arrivare direttamente le sanzioni. U.Z.