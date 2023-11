"Ripiantiamo mille alberi". Un successo la raccolta fondi

VIGEVANO (Pavia)

Ha già raccolto 4mila euro il progetto “#1000 alberi“ organizzato dall’associazione di volontariato #ForzaVigevano nata subito dopo l’ondata di maltempo che ha investito la città il 26 agosto scorso e della quale è presidente Piero Marco Pizzi, vice-presidente l’attore comico Stefano Chiodaroli e segretaria Silvia Maria Casati. "Ad inizio ottobre – spiega Pizzi – è stato aperto un conto corrente alla Credit Agricole, l’Iban è IT06F0623023000000032655507, per effettuare le donazioni. Lo stesso istituto sosterrà l’iniziativa di mettere a dimora mille nuovi alberi in città in sostituzione di quelli abbattuti dal maltempo". Ma #ForzaVigevano ha coinvolto anche una serie di esercizi commerciali che hanno messo in vendita prodotti “griffati“: parte del ricavato servirà a raggiungere l’obiettivo. "Di 4mila euro raccolti – spiega ancora Pizzi – 600 arrivano dalla vendita del gelato creato da Vero Latte; altri 400 dalla vendita dal cocktail inventato dal Caffé Commercio, 1.500 dalla vendita di t-shirt e felpe . Ci sono poi altre collaborazioni in atto o in via di definizione".

Umberto Zanichelli