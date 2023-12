Rinforzi in Questura. Undici nuovi ispettori per la prevenzione

Nuovi undici ispettori in forza alla Questura di Lodi: ieri il questore Pio Russo ha dato loro il benvenuto al momento dell’entrata in servizio. Terminato il corso di formazione, sono dunque diventati operativi e, nella quasi totalità, assegnati all’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, specificamente nelle attività di controllo del territorio, per implementare i servizi di prevenzione dei fenomeni di tipo predatorio. "Il sindacato – afferma Francesco Guidi, segreterio generale provinciale del Sap Lodi – è molto contento di questo aumento di organico. Aiuteranno i colleghi sulle volanti. Alla Stradale sono arrivati tre ispettori di cui due alla sezione di Lodi e uno alla sottosezione a Guardamiglio. Anche qui siamo contenti ma diciamo che l’organico della Polstrada resta insufficiente per garantire i servizi necessari".