Rinascita della Pierina, un milione di euro per un progetto di restauro

Ci sono voluti anni e un milione di euro, oltre a qualche idea giusta, per ridare vita alla Pierina, dopo alcuni fallimenti di idee buone che però non hanno trovato la via giusta (e neppure i finanziamenti) per essere realizzate. Stavolta ci siamo e in Comune è stato presentato il progetto che trasformerà l’area, acquistata dall’Olivetti per 3.2 miliardi di vecchie lire prima della fine del secolo scorso, in una zona finalmente fruibile da tutti. I primi interventi riguarderanno come arrivarci, con piste ciclabili, parcheggi, vari ingressi.

L’intervento toccherà poco quello che adesso è la Pierina. Vuole dire che la vegetazione sarà regimentata, si taglierà l’erba, si controlleranno gli alberi. Non ci sarà spazio, nell’immediato, per il ventilato campo da calcio che però arriverà più in là, come per il recupero della cascina e la creazione di una piazza per manifestazioni all’aperto. Ma dovrebbe esserci la costruzione di un playground di basket mentre anche per il campo da tennis si dovrà attendere, tutte idee in programma ma che si faranno più in là.

Anche perché il progetto generale avrà un costo stimato di oltre cinque milioni mentre in cassa ce n’è uno solo e in Comune sperano arrivino altri soldi dal Pnrr con cui dare corpo al progetto completo. Si comincerà invece a costruire una passeggiata nel bosco spontaneo, per circa un chilometro, ricoprendo con asfalto rosso e riammodernando il tragitto attuale. Quindi, parte per la Pierina un restauro che definiremmo debole ma per lo meno finalmente si parte, anche se il prossimo anno.

Pier Giorgio Ruggeri