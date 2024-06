Rifiuti smaltiti in un canale. Due denunciati

L’ipotesi di reato di smaltimento illecito di rifiuti urbani, speciali e pericolosi, ha anche l’aggravante di averli abbandonati nelle acque superficiali. I militari della Guardia di finanza di Pavia e gli agenti della polizia locale del Comune di Vellezzo Bellini, in un servizio congiunto, hanno identificato e denunciato alla Procura i due presunti responsabili. "L’intervento - spiega il comunicato stampa diramato ieri dalla Procura di Pavia, a firma del procuratore Fabio Napoleone - rientra in un più ampio piano di contrasto ai numerosi e illeciti sversamenti di rifiuti che hanno luogo in aree ad alta vocazione agricola, come quella della frazione Pellegrina del comune di Vellezzo Bellini, dove è stato svolto l’intervento. Parte di tali rifiuti è stata rinvenuta anche all’interno di un canale che irriga le risaie attigue; circostanza che appare ancora più grave se si considera che, tra i rifiuti rinvenuti all’interno del canale, vi erano anche contenitori di prodotti chimici per la verniciatura di parquet". Ma tra i rifiuti c’erano anche alcuni effetti personali, che in questo caso hanno consentito di risalire alla loro provenienza: era infatti materiale di risulta di un trasloco, con la ditta che anziché conferire i rifiuti in un centro di smaltimento, con i relativi costi, li ha semplicemente gettati in aperta campagna. "I due soggetti responsabili, una volta raggiunti dalle Forze dell’Ordine - prosegue il comunicato della Procura di Pavia - hanno ammesso nell’immediatezza le proprie responsabilità ed hanno provveduto al ripristino dei luoghi". L’intervento congiunto delle Fiamme gialle e della polizia locale ha permesso dunque, in questo caso, che anche l’ambiente venisse ripulito da chi lo aveva danneggiato.

S.Z.