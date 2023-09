Riapre il passaggio a livello Ma in futuro sarà smantellato

Riaprirà giovedì, salvo ulteriori slittamenti, il passaggio a livello di viale Capettini, chiuso da alcune settimane per lavori di manutenzione, e senza ombra di dubbio il più utilizzato della città. Una situazione che sta creando qualche comprensibile disagio ma che può a pieno titolo essere considerata come una sorta di “prova generale“ della chiusura definitiva prevista quando, e qui i tempi si fanno più nebulosi, sarà completato il raddoppio della linea ferroviaria Milano-Mortara. È ormai certo che a quel punto il passaggio a livello come altri della città e come quelli di Vigevano ed Abbiategrasso, dovranno essere smantellati per fare posto a soluzioni alternative (cavalcaferrovia laddove possibile e sottopassi).

A Mortara sarebbe questa la soluzione prescelta già da tempo, un sottopasso veicolare leggero affiancato da una pista ciclopedonale in modo da agevolare la circolazione interna della città. L’intervento dovrebbe essere finanziato con le risorse messa a disposizione del raddoppio. Della chiusura del passaggio a livello di viale Capettini si è parlato a più riprese negli ultimi decenni: già negli anni Novanta si era avanzata l’ipotesi di una chiusura poi slittata in attesa della conclusione dei lavori della cosiddetta “bretella nord-ovest“, scelta assunta per non impattare troppo sulla circolazione soprattutto dei mezzi pesanti. Umberto Zanichelli