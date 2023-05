Riapre al traffico il cavalcavia chiuso dallo smottamento

Torna regolare la circolazione sul cavalcavia della Statale 494 chiuso lo scorso fine settimana per il cedimento della banchina causato dalle forti piogge. Il tratto interessato è compreso tra il depuratore di via Vecellio e il Bennet di via Lomellina. Il personale di Anas ha ripristinato lo strato di asfalto che era sprofondato in corrispondenza di un canale irriguo che scorre sotto il viadotto. Venerdì sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia locale a deviare la circolazione garantendo la sicurezza degli utenti della strada. Subito dopo le squadre Anas avevano transennato il tratto e posizionato un semaforo volante per regolare il traffico con un senso unico alternato.

U.Z.