Revoca deleghe Le polemiche non si placano

La revoca delle deleghe alla consigliera comunale Helena Bologna (FI) da parte del sindaco Antonio Costantino (nella foto), ha generato un turbine di polemiche. "Il primo cittadino, trincerandosi dietro non ben definite luci e ombre, non ha accolto la richiesta d’intitolare un luogo pubblico a Berlusconi – commentano Alberto Della Fontana, presidente del circolo locale di FdI e la consigliera Elena Nai – Eppure da Forza Italia ha ricevuto molto, soprattutto sostegno elettorale. Siamo ancora più fieri di stare all’opposizione". Ancora più dura la presa di posizione degli Azzurri: "Abbiamo avanzato una proposta politica costruttiva e trovato una risposta personalistica, distruttiva". "Ho parlato di luci e ombre in relazione al dibattito emerso in aula – replica Costantino – Non ho nulla contro i nuovi vertici di FI che ancora non conosco. Penso abbiano solo voluto mascherare una mozione maldestra".

U.Z.