La rivoluzione delle donne ai vertici delle università arriva a Pavia: Silvia Figini si candida a rettrice

Pavia – Per la prima volta una donna si candida a guidare l’Università di Pavia. Silvia Figini, 47 anni, professore ordinario di Statistica economica del Dipartimento di Scienze politiche ha annunciato di voler correre per il prossimo mandato. La sua proposta si fonda su tre valori chiave: sapere, innovazione e partecipazione. “La mia candidatura nasce dal confronto con colleghi, studenti e personale tecnico-amministrativo – spiega Figini – Non rappresento interessi di parte, ma l’idea di un’Università aperta, inclusiva e proiettata verso il futuro”.

Tra le principali proposte: la creazione di strumenti di confronto aperto nell’Ateneo per promuovere la partecipazione di tutta la comunità accademica; un modello di governance che rispetti la diversità scientifica delle aree di lavoro, con prorettori dedicati a progetti strategici e revisione partecipata dello statuto; valorizzazione della didattica esperienziale e inclusiva. Punto centrale del programma, il rafforzamento del ruolo di Unipv nel contesto sociale ed economico: “Essere luogo del sapere e dell’innovazione significa anche diffondere conoscenza e collaborare attivamente con il territorio”.

Il mandato di Francesco Svelto scadrà a settembre, ma il mondo accademico pavese sarà chiamato al voto a maggio. Oltre a Figini sono già in corsa anche i due ingegneri Stefano Sibilla, 58 anni, professore ordinario del Dipartimento di Ingegneria civile e architettura, attuale delegato del rettore alla qualità; e Alessandro Reali, 48 anni, già direttore del Dicar, che nella squadra di Svelto si occupa di ricerca internazionale e ranking.