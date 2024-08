Restyling in sei scuole. Muri e pareti scrostati. Umidità da combattere. Piano da 40mila euro

VOGHERA (Pavia)

Mentre i ragazzi sono in vacanza, sei scuole si fanno belle per essere pronte quando gli alunni torneranno in classe. Il Comune di Voghera ha infatti approvato il progetto esecutivo dell’importo di 40mila euro relativo a una serie di interventi che interesseranno la materna Dante di via Alessandro Manzoni, la primaria Provenzal di via Rodolfo Morandi, l’elementare Leonardo di via Aspromonte e la San Vittore di via San Vittore, le medie Pascoli di via Marsala e Musicale Morricone (ex Maragliano) di via Dante.

Gli edifici scolastici interessati dall’intervento sono stati oggetto di segnalazioni da parte di Ats, in particolare per quanto riguarda la presenza di diversi muri e pareti scrostati sia nelle parti comuni come atri e zone mensa sia nelle aule e in alcuni servizi igienici. In tanti locali sono presenti tracce di umidità che interessano prevalentemente i plafoni, mentre altri necessitano di imbiancatura in quanto lo strato pittorico risulta scrostato perché ormai vetusto.

Si provvederà alla stuccatura saltuaria di tutte le superfici interne interessate da problemi di ammaloramento attraverso stucco emulsionato per ricoprire scalfiture, fori, cavillature, crepe di piccola entità con carteggiatura delle zone stuccate compreso, se necessario, il trattamento preventivo della superficie.

I plafoni dei bagni oggetto di intervento saranno trattati con raschiatura saltuaria delle vecchie pitture prima di essere tinteggiati. L’intera superficie dei plafoni interessati dall’umidità verranno inoltre accuratamente rasati con stucco emulsionato e carteggiati. Le pareti delle aule e delle zone comuni saranno verniciate fino a un’altezza di 1,50 metri circa con idropittura di resina sintetica per superfici interne. I restanti locali coinvolti dal progetto, i plafoni e la fascia di muratura delle aule didattiche e dell’atrio verranno tinteggiati con additivi, battericidi, fungicidi, per superfici interne.

"In vista dell’inizio del nuovo anno scolastico, per accogliere nel modo migliore il ritorno degli alunni sui banchi, abbiamo approvato i lavori di manutenzione degli edifici – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Giancarlo Gabba – I lavori partiranno quindi a stretto giro e verranno eseguiti in queste settimane. Il settore Lavori pubblici rimane costantemente attivo per continuare a conferire il giusto decoro che merita la nostra città".