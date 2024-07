Respinti da un locale di Broni, tornano con mazze e bastoni: aggressori identificati e denunciati

Broni, 25 luglio 2024 - Respinti dal locale già in fase di chiusura, erano tornati con mazze e bastoni mandando in ospedale due amici del titolare. I quattro presunti responsabili dell'aggressione, avvenuta poco prima delle 3 di notte, lo scorso 16 giugno, in località Cascina Olmo a Broni, sono stati identificati dai carabinieri.

Si tratta di 3 uomini di nazionalità albanese e di un italiano, tutti già pregiudicati, che ora sono stati denunciati in stato di libertà, per l'ipotesi di reato di lesioni personali dolose aggravate. I militari del Comando Stazione di Broni, della Compagnia di Stradella, li hanno individuati come gli aggressori che si erano già allontanati al momento dell'intervento dei soccorsi sanitari e degli stessi carabinieri sul posto di quella che inizialmente era stata segnalata come una rissa.

I due feriti, di 27 e 30 anni, avevano riportato conseguenze per fortuna lievi, refertate dal pronto soccorso dell'ospedale di Pavia come "postumi da contusione". Il titolare del locale, anche lui aggredito ma difeso dai due amici, non aveva riportato conseguenze fisiche rifiutando il trasporto in ospedale. Ma a seguito della denuncia presentata dalle vittima dell'aggressione, i carabinieri hanno avviato indagini ricostruendo l'accaduto e riuscendo a risalire ai presunti responsabili.