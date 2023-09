Regolamento edilizio Oltre cinquanta osservazioni

Barriere architettoniche, edilizia, mobilità, verde: la Rete dei comitati di Pavia ha depositato entro la scadenza del 16 agosto una serie di osservazioni al nuovo regolamento edilizio. "A differenza delle osservazioni riguardanti la variante al piano di governo del territorio, la cui scelta è politica e volevamo consegnare più ossevazioni possibili - ha spiegato Stefania Vilardo della Rete -, intendevamo dare una mano a migliorare il contenuto di un documento tecnico". In collaborazione con diverse associazioni come Anffas, Uildm, Associazione autismo, Leda, Fiab e Albinit è stato chiesto con un documento di 53 osservazioni di migliorare l’accessibilità di strade e piazze abbattendo le barriere architettoniche.

"Il regolamento edilizio non viene cambiato spesso - ha aggiunto Chiara Viola che collabora con la Rete a nome delle diverse associazioni - e riguarda strade, marciapiedi e la loro manutenzione e anche gli edifici. Fare in modo che la strada non sia soltanto delle auto, ma anche di chi si sposta a piedi o in bicicletta è importantissimo. Purtroppo la progettazione non sempre si occupa dei non veicoli. Attraverso le osservazioni vorremmo si pensasse a una rete di piste ciclabili, marciapiedi accessibili a tutti, attraversamenti con isole salvapedoni e una diversa colorazione o pavimentazione per riconoscere il punto in cui ci si trova nella fascia protetta perché la sicurezza fa parte del vivere civile". M.M.