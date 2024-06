"Regala l’estate al Grest. O un pezzetto"

L’auspicio è che, con l’avvicinarsi dell’avvio dei Grest, aumentino le donazioni. Al momento procede a rilento “Regala un’estate al Grest“, campagna pensata per sostenere le famiglie che non potrebbero pagare una settimana di svago per i bambini durante le vacanze estive. Finora sono stati raccolti 1.200 euro, l’anno scorso erano stati 5.300.

"Ci servirebbe almeno il doppio – spiega suor Mabel Mariotti (nella foto) di Caritas, che organizza l’iniziativa – per dare una risposta a tutti coloro che ci hanno chiesto aiuto. Ma non disperiamo, l’anno scorso la maggior parte delle persone ha effettuato una donazione a fine giugno, forse anche perché molti non iniziano il Grest dopo la fine della scuola ma solo alla fine del mese". Una settimana al Grest costa dai 50 ai 70 euro a seconda della parrocchia. "Non chiediamo 300 euro, che corrisponderebbero all’intera quota – aggiunge suor Mabel – Basterebbe che chiunque ha disponibiltà, dia qualcosa. Si può pagare una settimana o solo un pezzettino. Se tutti facessimo la nostra parte, sarebbe positivo per l’intera società. Ci sono genitori single che non possono rinunciare al lavoro e devono mandare i bimbi al Grest. Altri che hanno bisogno d’integrarsi perché stranieri. Qualcuno rischia di essere avvicinato da cattive compagnie e finire in una baby gang".

"Fare una donazione – è l’appello – significa investire sul futuro di tutti, domani saranno i bambini di oggi ad avere in mano la società. È tempo di aprire i nostri cuori".

M.M.