Videodenuncia de Le Iene e controlli dei carabinieri: chiuso Il Giardino dei nonni a Redavalle

Redavalle (Pavia), 27 marzo 2024 - Il Comune ha emesso un'ordinanza di sgombero, con il ricollocamento degli 11 anziani in strutture idonee per poterli ospitare. Il Giardino dei nonni a Redavalle non era una Rsa (Residenza sanitaria assistenziale), ma una Casa (acronimo di Comunità alloggio sociale anziani) e avrebbe dovuto ospitare solo anziani autosufficienti, non essendo attrezzata, né come struttura né come personale, per chi ha patologie che non lo rendono più autonomo. Con il risultato del degrado e dello stato di abbandono che è stato documentato da un dipendente, un ex detenuto con affidamento in prova ai servizi sociali, con video mandati in onda ieri sera dalla trasmissione Le Iene su Italia1. Ma già mercoledì scorso, 20 marzo, i carabinieri della Stazione di Santa Giuletta, della Compagnia di Stradella, avevano organizzato un controllo della struttura, in via Garibaldi a Redavalle, con il personale del Nas di Cremona e del Nucleo ispettorato del lavoro di Pavia.

La situazione trovata dai carabinieri ha confermato l'inadeguatezza della struttura per gli ospiti, con la conseguente ordinanza del Comune per il trasferimento degli 11 anziani in Rsa che possano davvero provvedere alle loro necessità quotidiane. Ma il controllo dei carabinieri, oltre ad aver portato all'immediato provvedimento amministrativo, ha anche fatto avviare indagini, ancora in corso, per accertare eventuali ipotesi di reato, tra cui quella di maltrattamenti.